Аналог Chery Tiggo 8 продают в России дешевле на 1 млн рублей

В России продается аналог кроссовера Chery Tiggo 8 под маркой Soueast. Автомобиль поставляется по параллельному импорту и стоит на 1 млн рублей дешевле Chery, сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Суббренд Soueast находится под патронажем бренда Jetour, который является подразделением компании Chery. Так что в лице Soueast DX8S мы имеем разновидность Jetour X70, который, в свою очередь, зиждется на базе Chery Tiggo 8», — пояснил Зиновьев.

Специалист отметил, что за Soueast DX8S в максимальной комплектации просят 2,4-2,8 млн рублей, в то время как стоимость Jetour X70 Plus в базовой комплектации начинается от 2,5 млн рублей, а Chery Tiggo 8 Pro Max и вовсе обойдётся в 3,3 млн рублей.

Официально Soueast DX8S на российский рынок не поставляется, в России эта марка предлагает кроссоверы S09, S07 и S06.

Салон Soueast DX8S не выглядит дешевым, несмотря на бюджетный уровень модели. Автомобиль оснащен двигателем Chery с заводским индексом SQRE4T15B. Рабочий объем мотора 1,5 л, мощность — 156 л.с. У мотора чугунный блок цилиндров, распределенный впрыск и турбонаддув, это редкое сочетание, указал Зиновьев. Согласно отзывам автомобилистов, агрегат надежен и обладает высоким ресурсом, машину можно заправлять и бензином АИ-92.

Ранее стало известно, что Chery Tiggo 9 вышел на рынок.