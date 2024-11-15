Chery Tiggo 9 вышел на рынок. Мы узнали подробности Автоэксперт Баканов: новый Chery Tiggo 9 будет стоить от 4 млн рублей

На российский рынок вышла самая припозднившаяся премьера Chery — крупнейший в линейке марки кроссовер Tiggo 9. Он рассчитан на семь мест и построен на новой платформе. Что представляет из себя этот кроссовер и сколько он будет стоить — в материале «Газеты.Ru».

Автокомпания Chery в России объявила, что начала прием предзаказов на самую ожидаемую новинку 2024 года — новый флагманский кроссовер Tiggo 9. Первым покупателям пообещали зимнюю резину в подарок и возможность выиграть поездку в Китай. Официальные продажи производитель намерен открыть в декабре.

close Chery Tiggo 9 Chery

Семиместный Chery Tiggo 9 позиционируется как автомобиль для большой семьи. Новинка стала самой крупной в модельной линейке марки (4810х1925 х1741 мм) — с колесной базой в 2800 мм.

Под капотом у машины бензиновый двухлитровый турбодвигатель на 249 л.с. (375 Нм) и восьмиступенчатый «автомат».

Кроссовер Tiggo 9 способен разгоняться до 100 км/ч за восемь секунд.

Помимо прочего, новинка станет первой моделью на платформе Т2Х в российской модельной линейке. Среди ее достоинств: гидравлические сайлентблоки и система активного демпфирования CDC, которая помогает регулировать жесткость амортизаторов и сохранять автомобилю устойчивость в поворотах.

Также среди опций технологии автономного экстренного торможения, круиз-контроль, ассистент движения в пробках и система автоматической парковки (АРА). Последняя использует ультразвуковой радар и камеры кругового обзора. Она может в автоматическом режиме парковать автомобиль параллельно, перпендикулярно и по диагонали.

В парковочном автопилоте есть функция памяти, которая должна упрощать и ускорять процесс парковки после первоначальной настройки.

Еще Tiggo 9 оснащен 10 подушками безопасности, что по меркам класса большая редкость. Производитель отмечает, что центральная подушка — инновационная, поскольку точно расположена между водителем и передним пассажиром, сильно снижая риск при боковых ударах и опрокидываниях автомобиля.

Что внутри

Для покупки кроссовер Chery доступен в шести цветах: черном, синем, белом, двух вариантах серого и зеленом. Производитель подчеркивает, что при создании машины дизайнеры вдохновлялись внешностью тигра. Так, Tiggo 9 получила внушительную решетку и бионический контур, который должен напоминать оскал хищника.

close Chery Tiggo 9 Chery

Декор вокруг противотуманных фар включает в себя повторяющийся узор тигриных полос. Боковые зеркала автомобиля оснащены электрической регулировкой, памятью, обогревом и функцией складывания.

Tiggo 9 получил просторный салон, трехмерный дизайн стежков на сиденьях, выполненных из натуральной кожи. Кресло водителя оборудовано электрорегулировками в восьми направлениях. Также на передних сиденьях доступна функция массажа.

close Chery Tiggo 9 Chery

Производитель утверждает, что внутри Tiggo 9 инженерам удалось создать особо эффективное пространство: при тех же размерах автомобиля, что и у конкурентов, салон его объемнее и комфортнее.

Также в новом автомобиле установили «парящий» экран приборной панели (10.3 дюйма), основной экран (15.6 дюйма) с высоким разрешением и проекционный дисплей.

Будет востребован

По мнению автоэкспертов, опрошенных «Газетой.Ru», среди россиян новинка будет пользоваться спросом.

«По сути, перед нами машина практически того же размера, что и Jaecoo J8. Если у Tiggo 9 будет адекватная цена, то своего покупателя она найдет. Однако по большей части придется отнимать клиентов других брендов, потому что россиян, которые могут позволить себе такой автомобиль, количественно больше не становится», — считает автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

close Chery Tiggo 9 Chery

Он допустил, что компании придется «откусывать» клиентов даже у тех брендов, что находятся в семье Chery, в том числе Exeed и Jaecoo. Также среди конкурентов Tiggo 9 будут автомобили Haval и Geely.

«У кого-то покупателей придется отбирать. Если не отберут, то клиентов не будет», — считает Кадаков.

Главред «За рулем» добавил, что если Chery удастся предложить цену в районе 4,5 млн рублей, новинка получит успех на фоне конкурентов.

Наличие спроса на большие кроссоверы среди россиян также подтвердил автоэксперт Петр Баканов.

«В России есть определенный запрос на такие большие кроссоверы, поскольку на рынке не хватает подобных машин. А Tiggo 9, по сути, брат-близнец Jaecoo J8, с которым они схожи конструктивно, но отличаются по позиционированию и комплектации. Поэтому им придется конкурировать», — считает эксперт.

close Jaecoo J8 Jaecoo