Volkswagen показал, как выглядит обновленный кроссовер Tiguan

Обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan будет представлен 20 ноября 2024 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает motor1.com. Перед официальной презентацией Volkswagen выпустил изображение заднего фонаря.

По единственной фотографии сложно что-то понять, но фонарь выглядит иначе, чем у выпускающейся сейчас машины. Он похож на оптику кроссоверов ID.4, Jetta и Taos.

Обновленный Tiguan построен на платформе MQB evo. Автомобиль будет отличаться более агрессивным внешним видом с подсвеченной эмблемой Volkswagen, узкими светодиодными фарами и стильными вертикальными воздухозаборниками.

В салоне появится новый 10,25-дюймовый экран приборной панели, 12,9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и панорамный люк. Для более дорогих комплектаций предусмотрена отделка из дерева.

До этого Volkswagen представил кроссовер Tayron нового поколения. Автомобиль станет глобальной моделью и будет продаваться в Европе, Северной Америке, Азии и Австралии.

Базовая версия снабжена бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с., также доступны подзаряжаемые гибриды с силовыми установками мощностью 204 л.с. и 252 л.с. Кроме того, на Tayron будут устанавливать турбодизель мощностью 193 л.с.

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