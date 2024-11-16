Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Volkswagen показал, как выглядит обновленный кроссовер Tiguan

Volkswagen распространил фото обновленного кроссовера Tiguan

close
Volkswagen

Обновленный кроссовер Volkswagen Tiguan будет представлен 20 ноября 2024 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает motor1.com. Перед официальной презентацией Volkswagen выпустил изображение заднего фонаря.

По единственной фотографии сложно что-то понять, но фонарь выглядит иначе, чем у выпускающейся сейчас машины. Он похож на оптику кроссоверов ID.4, Jetta и Taos.

Обновленный Tiguan построен на платформе MQB evo. Автомобиль будет отличаться более агрессивным внешним видом с подсвеченной эмблемой Volkswagen, узкими светодиодными фарами и стильными вертикальными воздухозаборниками.

В салоне появится новый 10,25-дюймовый экран приборной панели, 12,9-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и панорамный люк. Для более дорогих комплектаций предусмотрена отделка из дерева.

До этого Volkswagen представил кроссовер Tayron нового поколения. Автомобиль станет глобальной моделью и будет продаваться в Европе, Северной Америке, Азии и Австралии.

Базовая версия снабжена бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с., также доступны подзаряжаемые гибриды с силовыми установками мощностью 204 л.с. и 252 л.с. Кроме того, на Tayron будут устанавливать турбодизель мощностью 193 л.с.

Ранее сообщалось, что УАЗ «Патриот» получит автоматическую коробку передач.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами