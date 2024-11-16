УАЗ «Патриот» получит автоматическую коробку передач

Ульяновский автозавод планирует оснастить свой внедорожник УАЗ «Патриот» автоматической коробкой передач (АКП). Об этом сообщает drom.ru.

«Потребитель ждет возвращения автоматической коробки, однако это случится только в 2026 году — именно тогда ожидается получение «Одобрение типа транспортного средства». Поскольку внедрение нового «автомата» повлечет изменение кузовной части, то пока в этой версии даже не просчитана экономическая составляющая», — сообщает издание.

Отмечается, что для установки новой автоматической коробки передач в УАЗ «Патриот» будет изменена форма пола внедорожника. О производителе АКП пока неизвестно.

До этого стало известно, что обновленный УАЗ «Патриот» выйдет на российский рынок в ноябре 2025 года.

Отмечается, что рестайлинговая машина дебютирует как с бензиновым, так и с новым дизельным двигателем. По предварительной информации, дизель является производной от двухлитрового двигателя от коммерческого автомобиля Sollers Argo. Предположительно, в версии на «Патриоте» отдача составит 136 л.с., на модели Argo этот мотор выдает 130 сил.

Ранее стало известно, сколько УАЗов купили россияне в октябре.