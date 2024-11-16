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УАЗ «Патриот» получит автоматическую коробку передач

Внедорожник УАЗ «Патриот» оснастят автоматической коробкой передач

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УАЗ

Ульяновский автозавод планирует оснастить свой внедорожник УАЗ «Патриот» автоматической коробкой передач (АКП). Об этом сообщает drom.ru.

«Потребитель ждет возвращения автоматической коробки, однако это случится только в 2026 году — именно тогда ожидается получение «Одобрение типа транспортного средства». Поскольку внедрение нового «автомата» повлечет изменение кузовной части, то пока в этой версии даже не просчитана экономическая составляющая», — сообщает издание.

Отмечается, что для установки новой автоматической коробки передач в УАЗ «Патриот» будет изменена форма пола внедорожника. О производителе АКП пока неизвестно.

До этого стало известно, что обновленный УАЗ «Патриот» выйдет на российский рынок в ноябре 2025 года.

Отмечается, что рестайлинговая машина дебютирует как с бензиновым, так и с новым дизельным двигателем. По предварительной информации, дизель является производной от двухлитрового двигателя от коммерческого автомобиля Sollers Argo. Предположительно, в версии на «Патриоте» отдача составит 136 л.с., на модели Argo этот мотор выдает 130 сил.

Ранее стало известно, сколько УАЗов купили россияне в октябре.

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