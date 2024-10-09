Volkswagen представил новый семиместный кроссовер Tayron

Volkswagen представил кроссовер Tayron нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль станет глобальной моделью и будет продаваться в Европе, Северной Америке, Азии и Австралии. На европейском рынке Tayron займет нишу между Tiguan и Touareg. Автомобиль построен на модульной платформе MQB Evo и будет выпускаться в пятиместном и семиместном варианте. Для него доступны три уровня оснащения, в том числе спортивная версия R-Line.

close Volkswagen AG

Уже в базовом варианте автомобиль снабжен девятью подушками безопасности, трехзонным климат-контролем, цифровой панелью приборов и функцией автоматического управления дальним светом. Автомобиль доступен в переднеприводном и полноприводном варианте.

Базовая версия снабжена бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 150 л.с., также доступны подзаряжаемые гибриды с силовыми установками мощностью 204 л.с. и 252 л.с. Кроме того, на Tayron будут устанавливать турбодизель мощностью 193 л.с.

Ранее в России начались продажи Lada Vesta с локализованной системой стабилизации.