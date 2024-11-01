Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали самый надежный компактный кроссовер с пробегом

Автоэксперт Зиновьев перечислил три плюса кроссовера Honda CR-V с пробегом

close
Harazaki Ananta Hondro/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о плюсах и минусах подержанного кроссовера Honda CR-V. Машина заняла 11 место в американском рейтинге надежности iSeeCars.

«Больше половины представленных на вторичном рынке Honda CR-V — в возрасте 12-13 лет и с пробегами до 200 тысяч км. Диапазон цен демократичный — в пределах 1,2-2,2 млн рублей. При этом цена слабо привязана к пробегу», — отметил эксперт.

У нас машины предлагались с двигателями 2 и 2,4 л. Ресурс первого мотора всего 300 тыс. километров. Мнение о 2.4 сходится — 400 тыс. километров ему по плечу. Блок алюминиевый с чугунными гильзами, приемлет бензин АИ-92.

По словам эксперта, у кроссовера вместительный салон и износостойкая обивка.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал недостатки кроссовера Mazda CX-3.

«Из мелких болячек: быстро ломается газовый упор двери багажника, связано это с внутренней коррозией. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой — сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы», — сказал Зиновьев.

Ранее россиянам перечислили минусы подержанного Chevrolet Tahoe.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами