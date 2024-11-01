Россиянам назвали самый надежный компактный кроссовер с пробегом

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о плюсах и минусах подержанного кроссовера Honda CR-V. Машина заняла 11 место в американском рейтинге надежности iSeeCars.

«Больше половины представленных на вторичном рынке Honda CR-V — в возрасте 12-13 лет и с пробегами до 200 тысяч км. Диапазон цен демократичный — в пределах 1,2-2,2 млн рублей. При этом цена слабо привязана к пробегу», — отметил эксперт.

У нас машины предлагались с двигателями 2 и 2,4 л. Ресурс первого мотора всего 300 тыс. километров. Мнение о 2.4 сходится — 400 тыс. километров ему по плечу. Блок алюминиевый с чугунными гильзами, приемлет бензин АИ-92.

По словам эксперта, у кроссовера вместительный салон и износостойкая обивка.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал недостатки кроссовера Mazda CX-3.

«Из мелких болячек: быстро ломается газовый упор двери багажника, связано это с внутренней коррозией. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой — сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы», — сказал Зиновьев.

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