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Перечислены важные недостатки кроссовера Mazda CX-3

Автоэксперт Зиновьев назвал пять важных недостатков кроссовера Mazda CX-3

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Mazda

Недостатками автомобиля Mazda CX-3 являются чувствительность его мотора к качеству масла и топлива, тесный салон и маленький багажник, а также проблемы с поставками запчастей и сервисом. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Из мелких болячек: быстро ломается газовый упор двери багажника, связано это с внутренней коррозией. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой – сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы», — написал Зиновьев.

Также у автомобиля до 2017 года наблюдались проблемы с герметичностью шлангов тормозной системы, слабым местом также считается обгонная муфта в трансмиссии. Автомобили Mazda CX-3 в России официально не продавались, но их выбор есть на вторичном рынке. Приобрести такой кроссовер можно по цене от 1,63 млн рублей.

Ранее россиянам перечислили риски при частном ввозе автомобилей из Китая.

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