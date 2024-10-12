Перечислены важные недостатки кроссовера Mazda CX-3

Недостатками автомобиля Mazda CX-3 являются чувствительность его мотора к качеству масла и топлива, тесный салон и маленький багажник, а также проблемы с поставками запчастей и сервисом. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Из мелких болячек: быстро ломается газовый упор двери багажника, связано это с внутренней коррозией. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой – сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы», — написал Зиновьев.

Также у автомобиля до 2017 года наблюдались проблемы с герметичностью шлангов тормозной системы, слабым местом также считается обгонная муфта в трансмиссии. Автомобили Mazda CX-3 в России официально не продавались, но их выбор есть на вторичном рынке. Приобрести такой кроссовер можно по цене от 1,63 млн рублей.

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