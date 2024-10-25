Россиянам перечислили минусы подержанного Chevrolet Tahoe

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о подержанном внедорожнике Chevrolet Tahoe.

«В продаже есть Chevrolet Tahoe в возрасте 12-13 лет с пробегами менее 150 тысяч км. Разброс цен очень велик: от 1,4 млн до 6-7 млн рублей за экземпляры, «пробежавшие» всего 60-70 тысяч км», — сказал эксперт.

Все силовые агрегаты – атмосферные V8. Моторы 4.8 и 6.2 к нам почти не завозили, на вторичном рынке представлены в основном версии с двигателем 5.3 (360 л.с.). Он не слывет надежностью. В частности, подводят помпа и катушки зажигания.

Ранние автомобили комплектовались четырехступенчатым автоматом 4L60E. Затем стали устанавливать шестиступенчатый 6L80. По ресурсу и надежности старый автомат намного лучше. Новый же не дотягивает до пробега 250 тыс. километров.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев назвал пять важных недостатков кроссовера Mazda CX-3.

«Из мелких болячек: быстро ломается газовый упор двери багажника, связано это с внутренней коррозией. Иными словами, однажды дверь опустится самопроизвольно. Прочие неполадки связаны с электроникой — сбоят головное устройство, беспроводная зарядка телефона, некорректно работают системы предупреждения о столкновении и выезде за пределы полосы», — написал Зиновьев.

Также у автомобиля до 2017 года наблюдались проблемы с герметичностью шлангов тормозной системы, слабым местом также считается обгонная муфта в трансмиссии. Автомобили Mazda CX-3 в России официально не продавались, но их выбор есть на вторичном рынке. Приобрести такой кроссовер можно по цене от 1,63 млн рублей.

Ранее сообщалось, что JAC привезет в Россию хетчбэк в стиле ретро.