Мантуров рассказал, когда в следующий раз обновится автомобиль Aurus

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров анонсировал рестайлинг автомобиля Aurus, сообщает ТАСС. По его словам, в следующий раз автомобиль будет обновлен в 2026 году.

«Следующий этап — 2026 год, когда появится более углубленная измененная конструкция в целом самой платформы. Ну а следующий этап — это 2030 год», — сказал он в комментарии для программы »Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», фрагмент опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам Мантурова, изменения не привязаны к конкретным знаковым датам.

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале впервые показал обновленный автомобиль Aurus президента России Владимира Путина. Авто главы государства после нововведений было продемонстрировано впервые.

С первого взгляда новое авто мало чем отличается от машины, участвовавшей в инаугурации президента в 2018 году. Однако была изменена передняя часть, а также крылья авто.

Представительский седан Aurus Senat был представлен в конце весны 2021 года, модель запустили в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге. В конце ноября 2022 года там же было запущено производство внедорожников Aurus Komendant. Автомобиль получил девять вариантов цвета кузова и семь видов отделки интерьера. Он оснащен двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом.

В 2025 году может начаться серийное производство удлиненной версии Aurus Senat. В салоне будет установлена перегородка, сзади предусмотрено два раздельных кресла.

Ранее сообщалось, что локализация автомобилей Aurus достигла 90%.