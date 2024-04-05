Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Производитель грузовиков Scania и MAN в России ликвидирован

Ликвидирована фирма, выпускавшая в России MAN и Scania

close
100%
Scania

С 1 апреля 2024 года прекратило деятельность в связи с ликвидацией ООО «Трак Продакшн Рус» — основной актив по выпуску грузовиков Scania и MAN в России. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Компания была основана в 2016 году и выпускала в России грузовики MAN и Scania. В марте 2022 года производство ушло в режим простоя из-за остановки поставок компонентов. Восстановления выпуска грузовиков так и не произошло.

В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга подтвердили изданию, что завод не работает. Источник в отрасли рассказал, что производство законсервировано на неопределенный срок. При этом глубокой локализации производства в России и полноценного сборочного конвейера у компании не было.

Ранее стало известно, почему «АвтоВАЗ» не разрабатывает собственную автоматическую коробку передач.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами