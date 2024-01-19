В Татарстане на трассе М-7 «Волга» в аварию попали 50 автомобилей

В Татарстане на трассе М-7 «Волга» в районе Шали из-за непогоды произошло массовое ДТП. Об этом сообщает глава Пестречинского района Ильхам Кашапов в своем Telegram-канале.

«В результате неблагоприятных погодных условий произошло массовое ДТП с участием 50 автомобилей (ориентировочно). Пострадавших — 3 человека, мужчина 1966 года рождения доставлен в РКБ города Казани», — поделился Кашапов.

Он добавил, что к ликвидации последствий аварии привлекались 30 человек и 13 единиц техники. Кашапов также попросил автолюбителей не выезжать на дорогу без необходимости.

До этого Telegrаm-канал «ДТП ЧП Треш 116 Татарстан» сообщал, что на трассе М7 у поворота на Омары столкнулись около 10 машин. В дорожно-транспортное происшествие попали фуры и небольшие грузовики. О пострадавших в ДТП ничего не сообщалось.

Из-за аварии и плохих погодных условий на трассе образовалась большая пробка.

Ранее были перечислены правила зимней езды на автомобиле.