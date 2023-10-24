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На машинах из кортежа Путина начали менять шины на зимние

ФСО начала менять летнюю резину на зимнюю на автомобилях президента

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

На автомобилях первых лиц государства начади менять летние шины на зимние. Об этом сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО) России, передает ТАСС.

«В соответствии с погодными условиями на этой неделе проводится замена резины на зимнюю. Шины меняются как у кортежных автомобилей, так и у внекортежных», — рассказали в ФСО.

Обслуживанием автомобилей президента и премьер-министра России занимается Гараж особого назначения (ГОН), транспортное подразделение ФСО. В гараже насчитывается более 100 автомобилей, с 2017 года в них входят машины Aurus.

Отправившись в поездку в Китай на форум «Один пояс — один путь» в октябре, президент РФ Владимир Путин по прилете в пекинский аэропорт сел в бронированный Aurus Senat черного цвета.

На прошлой неделе Минпромторг представил список автомобилей, которые рекомендуется использовать российским чиновникам «в приоритетном порядке». В их числе — отечественные Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич», Evolute и китайские машины бренда Haval.

Ранее стало известно, сколько стоит самый дешевый автомобиль для чиновников.

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