Автокомпания «Соллерс» выплатит государству 150 млн рублей

Автопроизводитель ПАО «Соллерс» выплатит по налогу на сверхприбыль около 150 млн рублей. Об этом рассказал совладелец и гендиректор группы Николай Соболев, сообщает «Интерфакс».

По словам Соболева, расчеты по выплате сейчас находятся на финальной стадии. «Соллерс» стал первой компанией из сектора автопроизводителей, которая обозначила сумму планируемой выплаты в рамках этого налога.

Закон о введении в России налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) подписал президент Владимир Путин. Налог взимается как с российских компаний, так и с иностранных, которые ведут деятельность в РФ через представительство.

Согласно закону, с 1 января 2024 года выплачивать налог на сверхприбыль обязаны крупные компании, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Сумма рассчитывается самими плательщиками, ее можно сократить вдвое (до эффективной ставки 5%), если провести обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября нынешнего года.

«Соллерс» выпускает легковые и коммерческие автомобили в Ульяновске (УАЗ), Елабуге (Sollers Atlant и Argo) и Владивостоке (Sollers ST6) на заводе, где прежде производились машины Mazda.

Ранее «Соллерс» раскрыл цену нового пикапа ST6.