Названы сроки начала выдачи дилерами клиентам внедорожников BAIC BJ40

Первые кроссоверы BAIC BJ40 будут переданы российским клиентам уже на этой неделе. Об этом сообщает rg.ru со ссылкой на заместителя генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Рената Тюктеева.

«Автомобили BAIC BJ40 уже поступают на склады дилеров. Первую выдачу мы ожидаем уже на этой неделе. Машина очень привлекательна внешне, уверены, что будет хороший уровень продаж», — отметил Тюктеев.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 225 л.с. и восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. В наличии полный привод с понижающей передачей. В автомобиле предусмотрены съемные секции крыши, которые можно демонтировать без инструмента. В интерьере — 12-дюймовый экран приборной панели и 10-дюймовый для мультимедиа. Стоимость автомобиля составит 4 млн рублей.

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