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Сбитый пешеход в Челябинске побежал в сторону машины нарушителя

В Челябинске на набережной автомобиль сбил двух пешеходов

На Университетской набережной в Челябинске автомобиль сбил двух пешеходов, сообщает Telegram-канал 31tv.ru.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что легковая машина, движущаяся на большой скорости, сбила двух человек, которые переходили проезжую часть по «зебре». Наезд прошел рядом с островком безопасности в середине дороги. После этого автомобиль врезался в ограждение. Один из сбитых пешеходов оказался на капоте машины и перелетел через разделительное ограждение.

Другой пострадавший вскочил с асфальта и побежал в сторону автомобиля и лежащего на дороге человека. Также к месту происшествия направились свидетели происшествия. О состоянии пострадавших не сообщается.

Также в Брянской области женщина-водитель врезалась в установленные на трассе бетонные противотанковые пирамиды. По ее словам, она не заметила препятствие из-за дождя, а пирамиды не были обозначены предупреждающими знаками.

Ранее в Москве байкер врезался в BMW и налетел на пешехода, причинив ему травмы.

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