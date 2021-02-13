На МКАД появятся места для обогрева и питания водителей

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Вид на Крымский вал во время снегопада, 13 февраля 2021 года Вид на Крымский вал во время снегопада, 13 февраля 2021 года
Вид на Крымский вал во время снегопада, 13 февраля 2021 года
Антон Новодережкин/ТАСС

В ближайшие часы на всем протяжении МКАД появятся 40 мест для обогрева и питания водителей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет РИА «Новости».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до -27°C по поручению мэра на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни», — рассказал Бирюков.

По его словам, места также будут оборудованы туалетными кабинами.

Бирюков призвал водителей воздержаться от поездок, потому что на дорогах работает снегоуборочная техника.

Сильный снегопад в Москве привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, снегопад закончится к полуночи субботы. Власти заявили, что Москву очистят от снега за пять суток.