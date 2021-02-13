На МКАД появятся места для обогрева и питания водителей

В ближайшие часы на всем протяжении МКАД появятся 40 мест для обогрева и питания водителей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, пишет РИА «Новости».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым понижением температуры до -27°C по поручению мэра на всем протяжении МКАД будут организованы пункты обогрева и полевые кухни», — рассказал Бирюков.

По его словам, места также будут оборудованы туалетными кабинами.

Бирюков призвал водителей воздержаться от поездок, потому что на дорогах работает снегоуборочная техника.

Сильный снегопад в Москве привел к задержкам общественного транспорта и пробкам. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, снегопад закончится к полуночи субботы. Власти заявили, что Москву очистят от снега за пять суток.