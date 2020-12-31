На Ставрополье трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с трактором

На Ставрополье столкнулись легковушка и грузовик, из-за чего трое взрослых и ребенок погибли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«ДТП произошло на трассе Ставрополь — Минеральные Воды — Александровское около 13.00 мск. Погибли трое взрослых и один ребенок. Еще один человек получил травмы, он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

Еще один человек получил ранения и был доставлен в больницу. По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в трактор.

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