На Ставрополье трое взрослых и ребенок погибли в ДТП с трактором
Карина Казанцева
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На Ставрополье столкнулись легковушка и грузовик, из-за чего трое взрослых и ребенок погибли. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«ДТП произошло на трассе Ставрополь — Минеральные Воды — Александровское около 13.00 мск. Погибли трое взрослых и один ребенок. Еще один человек получил травмы, он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.
Еще один человек получил ранения и был доставлен в больницу. По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в трактор.
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