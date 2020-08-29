Семь человек пострадали в ДТП со «скорой» в Иркутской области

В Иркутской области при столкновении машины медицинской скорой помощи и автомобиля «Нива» семь человек получили травмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МВД по региону.

ДТП произошло возле поселка Никилей Качугского района.

По предварительным данным, пострадали водитель скорой помощи, медработник, четыре пациента, которых везли в больницу, а также пассажирка «Нивы».

По одной из версий, водитель скорой помощи уснул за рулем.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

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