Приподнятые «зебры» и светофоры с датчиками движения появятся на дорогах России

В России на автодорогах могут появиться приподнятые «зебры» и светофоры, оборудованные датчиками движения светофоры. Об этом сообщают «Известия».

Также планируется внедрение шумовых полос, которые позволят снизить скорость движения потока автомобилей.

Уточняется, что все изменения будут представлены до конца 2020 года в ГОСТы, после инициативы начнут реализовывать на улицах страны.

Отмечается, что «умные» светофоры будут реагировать на пешеходов, поэтому красный свет для машин будет гореть, если человек находится на «зебре», а зеленый не будет удерживаться, когда людей на переходе нет.

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