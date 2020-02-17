Приподнятые «зебры» и светофоры с датчиками движения появятся на дорогах России
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В России на автодорогах могут появиться приподнятые «зебры» и светофоры, оборудованные датчиками движения светофоры. Об этом сообщают «Известия».
Также планируется внедрение шумовых полос, которые позволят снизить скорость движения потока автомобилей.
Уточняется, что все изменения будут представлены до конца 2020 года в ГОСТы, после инициативы начнут реализовывать на улицах страны.
Отмечается, что «умные» светофоры будут реагировать на пешеходов, поэтому красный свет для машин будет гореть, если человек находится на «зебре», а зеленый не будет удерживаться, когда людей на переходе нет.
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