Под Красноярском из-за тумана столкнулись свыше 10 автомобилей
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Свыше десяти автомобилей, в числе которых были и грузовики, стали участниками ДТП на объездной трассе под Красноярском. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главк МВД по краю.
Согласно полученным данным, массовая авария случилась в районе деревни Сухая Балка.
«В настоящее время движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях», — рассказали в пресс-службе министерства.
Данных о пострадавших пока не поступало.
В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.