Под Красноярском из-за тумана столкнулись свыше 10 автомобилей

Свыше десяти автомобилей, в числе которых были и грузовики, стали участниками ДТП на объездной трассе под Красноярском. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главк МВД по краю.

Согласно полученным данным, массовая авария случилась в районе деревни Сухая Балка.

«В настоящее время движение по глубокому объезду Красноярска перекрыто в обоих направлениях», — рассказали в пресс-службе министерства.

Данных о пострадавших пока не поступало.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.