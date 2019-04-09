Карлос Гон выступил с обращением по скандальному делу о мошенничестве

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Экс-глава альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон записал видеообращение, в котором высказался о скандальном деле о махинациях. Запись представил его адвокат Дзюнъитиро Хиронака на пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.

По его словам, он не виновен ни в чем из того, что ему инкриминируют.

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«Я люблю Японию и Nissan. Никто не может провести 20 лет в одной стране и во главе одной компании без любви», — отметил Гон.

Он добавил, что пытался добиться успеха для компании, которая внесла большой вклад в японскую экономику.

Ранее сообщалось, что Карлоса Гона исключили из совета директоров Nissan.

19 ноября 2018 года Карлос Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Он якобы не задекларировал должным образом свои доходы на посту председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. Гон, по версии следствия, переложил на корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.