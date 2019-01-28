В Чечне автомобиль сорвался в пропасть, есть жертвы

В МЧС по Чеченской республике проинформировали о падении легкового автомобиля в 80-метровую пропасть, передает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел между селами Вашиндара и Нихала на дороге Шатой — Итум-Кали. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники экстренных служб.

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По данным ТАСС, в результате произошедшего погибли три человека.

В прошлом месяце на северо-востоке Москвы автомобиль протаранил ограждение и упал в реку.