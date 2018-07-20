При ДТП в Житомирской области погибли десять человек и пострадали еще десять

На Украине в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика погибли десять человек, еще десять пострадали. Об этом сообщается на сайте регионального управления полиции.

Как отмечается, инцидент произошел в Житомирской области на трассе Киев-Чоп около 10.40. По предварительной информации, водитель маршрутки врезался в грузовик с полуприцепом DAF.

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«В результате ДТП на трассе Киев-Чоп в Житомирской области погибли десять человек и еще десять травмированы», — говорится в заявлении полиции.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области произошло ДТП, в результате которого пять человек погибли, еще 12 пострадали.