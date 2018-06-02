В Ростовской области при столкновении трех автомобилей погибли пять человек
В результате столкновения трех легковых автомобилей в Ростовской области погибли пять человек, в том числе три ребенка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
ДТП произошло около 7.00 (время совпадает с мск) на 1029-м километре автодороги М-4 «Дон».
Реклама
«По предварительным данным, столкнулись три автомобиля. Погибли пять человек, из них трое несовершеннолетние», — сообщили в управлении МВД.
В настоящее время на месте происшествия работают полицейские, обстоятельства аварии выясняются.
В конце мая в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. При столкновении трех легковушек на трассе Ростов-Волгодонск.