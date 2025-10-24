Кроссовер Omoda C7: за что его выбирают программисты и бизнесмены

Появившийся в мае этого года кроссовер Omoda C7, демонстрирует хорошую динамику продаж. Эта модель может повторить успех младшего собрата по бренду — C5, но уже в сегменте кроссоверов С-класса. «Газета.Ru» пообщалась с владельцами Omoda C7, чтобы понять, чем молодая марка смогла завоевать доверие взыскательной аудитории.

Эстетика нового поколения

Выглядит Omoda C7 нетривиально: его аэродинамический кузов без труда можно представить в голливудском блокбастере про недалекое будущее. Кроссовер построен на модульной платформе, что обеспечивает неплохие ходовые характеристики и просторный салон при компактных внешних данных. Длина автомобиля составляет 4,6 метра, а колесная база — 2,72 метра, что напрямую говорит о большом пространстве, в том числе для пассажиров второго ряда.

close Omoda

Сердце кроссовера — бензиновый турбированный мотор 1.6 (150 л.с.), работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Покупателям доступны как переднеприводные, так и полноприводные версии, что делает C7 универсальным выбором для города и загородных поездок.

В стандартной комплектации автомобиль хорошо оснащен по меркам своего сегмента: панорамная стеклянная крыша, проекционный дисплей, сенсорный экран мультимедиа 15,6-дюйма, система кругового обзора с функцией «прозрачного капота», а также полный «зимний пакет», включающий обогрев руля, стекол, зеркал и всех сидений.

Мнения владельцев

Мария из Санкт-Петербурга работает архитектором. Как человек, чья профессия связана с созданием идеальных пропорций, она отдает должное работе стилистов Omoda. Важным решением при выборе автомобиля для нее стало то, что ее автомобиль выглядит как арт-объект. Она назвала целый ряд дизайнерских решений, которые ее покорили: безрамочная решетка радиатора, которую китайские инженеры интегрировали в передний бампер, а также стремительный профиль с высокой линией окон и изящным рисунком светодиодной оптики.

close Omoda

«Настоящий восторг я испытала, когда села за руль. Пространство салона организовано безупречно: минимум физических кнопок, огромный экран, который не выглядит чужеродным, а будто вырастает из панели, и невероятно тактильно приятные материалы.

Я специально взяла черный салон, это практично и смотрится дорого.

Вдобавок не будет проблем с химчисткой — у меня померанский шпиц, а у него — непослушные лапки, а еще есть подружка, которая любит в машине пить кофе», — поделилась своей историей Мария.

Она подчеркнула, что для нее автомобиль стал источником ежедневного эстетического удовольствия.

Москвич Дмитрий работает инженером-экологом в одной из крупных российских нефтегазодобывающих компаний. Сейчас из-за работы он проживает в Тюмени. По его словам, подход к выбору автомобиля у него был сугубо аналитический. Особенно важным условием при покупке машины для него так же был уровень комфорта, поскольку он часто ездит на автомобиле из Тюмени в Москву и обратно.

close Omoda

«Я изучал техническую документацию, отчеты испытаний и отзывы покупателей, прежде чем принять решение. «Семерка» привлекла меня использованием высокопрочных сталей в кузове и продуманной системой пассивной безопасности. На практике сюрпризом стали именно «умные» функции.

Например, адаптивный круиз-контроль, который при пробегах между городами по трассе буквально снимает с меня нагрузку.

С точки зрения экологичности, я оценил относительно низкий для турбированного двигателя расход топлива. Как инженер, я вижу, что здесь продумана каждая мелочь, и это вызывает уважение к автопроизводителю», — рассуждает Дмитрий.

Гульнара, владелица пяти кофеен в Казани и Уфе, после покупки сразу же забрендировла Omoda C7 собственными логотипами. Получилось, что-то вроде рекламы на колесах, и яркий автомобиль с необычным дизайном — как раз помог в этом решении.

«Для моего бизнеса автомобиль — это не просто средство передвижения, а инструмент и, если хотите, лицо компании. Мой ярко-бирюзовый Omoda C7 с фирменной оклейкой привлекает внимание, создавая премиальный образ для моего бренда. Хотя главное для меня — это оперативность.

Я успеваю объехать три точки в Казани, проверить поставки и провести онлайн-совещание прямо из салона.

Встроенная функция гарнитуры через мультимедиа-систему позволяют говорить без помех во время движения. Большой багажник легко вмещает закупку кофе и сиропов на неделю для одной точки. Я бы, конечно, хотела, чтобы в машине была встроенная кофемашина, но, увы, такого опциона пока не предусмотрели, — шутит Гульнара. — Если серьезно, то это первый автомобиль, который полностью соответствует моему ритму жизни. Работая у меня 24/7».

Сочинец Игорь работает в компании, которая занимается поставками оборудования и запчастей для горнолыжных курортов. Зачастую дорога до его места работы проходит по заснеженным трассам.

close Omoda

«Я провожу полжизни в горах, и моя машина должна быть готова ко всему: от крутого серпантина до заснеженной грунтовки к отелю. Я сразу смотрел только варианты Omoda C7 с полным приводом, в трансмиссии есть выбор режимов движения, включая специальный для снега и бездорожья.

Я уже ездил на машине в горы в дождливую погоду, хороший клиренс и полный привод показали себя отлично, поэтому и за зиму я спокоен.

Мои лыжи легко поместятся в багажник при сложенном втором ряде сидений. Единственный нюанс — при полностью загруженном салоне и багажнике на крутых подъемах чувствуется, что турбомотору приходится трудиться, но для таких случаев есть спорт-режим, который решает проблему», — рассказал Игорь.

Работа семейного психолога из Москвы Елены связана с большими эмоциональными нагрузками, и после тяжелого дня ей жизненно важно иметь личное место для перезагрузки. Таким своего рода кабинетом релаксации для нее стал салон Omoda C7 с хорошей шумоизоляцией и дорогой аудиосистемой.

close Omoda

«Вы знаете, я иногда могу приехать домой и просто просидеть в машине полчаса, слушая музыку — это помогает абстрагироваться. С точки зрения семьи, это тоже идеальный вариант: детям нравится огромный экран и панорамная крыша, а муж нахваливает приемистый мотор. Мы ездили на выходные в Калугу, дорога пролетела незаметно. Психологически этот автомобиль дает мне ощущение защищенности, комфорта и личного пространства, что в условиях моего ритма жизни — вообще бесценно», — отметила Елена.

Программист Сергей из Подмосковья, как человек, который сам каждый день работает со сложными задачами, уже давно оценивает автомобиль не по количеству «фич», а по степени их продуманности и интеграции в единую экосистему.

close Omoda

«Omoda C7 в этом плане — хороший пример. Большой планшет мультимедийки работает слаженно, навигационные подсказки с него дублируются на проекционный экран, а голосовой помощник, управляющий климатом и мультимедиа, действительно понимает мою речь, а не требует заученных фраз.

Меня еще подкупила бесшовная интеграция смартфона: я сажусь в машину — и через секунду мой плейлист уже играет.

Это не просто удобно, это правильный, системный подход, экономящий важный ресурс — время. Что касается вождения, то здесь китайская инженерия, на удивление, проявляется в неплохой синхронизации агрегатов. Роботизированная коробка передач предугадывает мое намерение, а электроусилитель руля не просто легкий, а информативный, дающий четкую обратную связь. Для меня хорошая похвала, — когда технологии служат одной цели и делают результат безопасным и предсказуемым. Это относится к моему C7», — поделился собеседник.