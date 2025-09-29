В Крыму будут продавать не более 30 литров топлива в одни руки

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале, что в республике с 29 сентября вводится ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки.

В своем посте глава Крыма призвал жителей полуострова не покупать бензин впрок и заправлять транспортные средства в обычном режиме.

По словам Аксенова, в ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров республики была достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива на 30 дней. Так, дизельное топливо будет стоить не больше 75 рублей за литр; бензин марки АИ-95 – не выше 76 рублей за литр, бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, а бензин марки АИ-95 Премиум — не выше 80 рублей за литр.

25 сентября глава Крыма заявил, что в республике есть проблемы с топливом в связи со снижением объема производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

До этого газета «Известия» сообщала, что в некоторых российских регионах автозаправочные станции (АЗС) стали ограничивать объемы отпуска бензина. Так, некоторые сети были вынуждены ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 литров на посетителя. Также стало известно, что количество продающих бензин АЗС сократилось за почти два месяца в России на 360 объектов – это около 1,6% от всех АЗС в стране.

Ранее сообщалось, что за два года топливо в РФ подорожало на 22%.