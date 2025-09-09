«Геополитика играет против рубля». Ждать ли доллар по 100?

Курс доллара 9 сентября к 13:11 мск поднимался до 85,34 рубля. Это максимум с марта 2025 года. Эксперты ожидают дальнейшего подорожания американской валюты и не исключили доллар по 90 рублей в октябре-ноябре. Ждать ли доллар по 100 рублей — в материале «Газеты.Ru».

В сентябре доллар подорожал на 3,34 рубля, или примерно на 4,07%, при этом с начала 2025 года американская валюта подешевела к рублю на 19%, или на 19,3 рубля.

Опрошенные «Газетой.Ru» экономисты и аналитики отметили, что подорожание доллара связано с сезонным увеличением спроса россиян на зарубежную валюту (речь идет о небольших суммах валюты для оплаты расходов в зарубежных поездках — например, $1 тыс.), неоправдавшимися ожиданиями участников финансового рынка на быстрое урегулирование конфликта на Украине , а также обнулением нормативов обязательной продажи валютной выручки отечественными экспортерами и уменьшением поддержки рубля на фоне снижения ключевой ставки.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что ЦБ на заседании 12 сентября снизит ключевую ставку еще на 2 процентных пункта, до 16%. Эксперт допустил, что регулятор обозначит возможность дальнейшего смягчения монетарной политики. В результате разница между рублевыми ставками и ставками в валюте продолжит сокращаться. К концу года Васильев прогнозирует снижение ключевой ставки до 13%.

Ключевая ставка ЦБ 18% (25.07.2025)

«В начале сентября российские экспортеры могли снизить продажу валютной выручки. Обнуление нормативов обязательной продажи валютной выручки послужило скорее сигналом о нежелательности крепкого курса рубля (доллар ниже 80 рублей) для российских властей. В целом экспортеры и так продавали существенно больше, чем требовала обязательная продажа. После встречи президентов РФ и США на Аляске были некоторые ожидания на улучшение отношений России и Запада. Однако пока эти ожидания не оправдались, а Запад снова обсуждает новые антироссийские санкции. Поэтому геополитика снова играет против рубля», — отметил Васильев в беседе с «Газетой.Ru».

Что будет с долларом

Эксперты предположили, что рубль продолжит дешеветь к доллару до конца года . Импорт сезонно возрастает, экспорт сезонно снижается, а поддержка со стороны высокой ключевой ставки будет сокращаться, пояснили собеседники. В то же время поддержку рублю продолжат оказывать по-прежнему жесткая монетарная политика ЦБ, а также продажа юаней из резервов в рамках бюджетных операций на 10,3 млрд рублей в день.

В пользу рубля играют завершение летнего туристического сезона, пониженный спрос на иностранную валюту для вывода ее за рубеж (речь идет о переводах россиянами своих сбережений в зарубежные банки, например, со вкладов). Кроме того, рубль поддерживают сохраняющиеся ожидания инвесторов на улучшение политической ситуации. Таким образом в ближайшее время на курс рубля будут влиять скорость снижения ключевой ставки, оживление в экономике и объемы спроса на импорт, риторика властей в отношении курса рубля.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин уверен, что до конца сентября курс доллара составит 77-85 рублей.

«При этом возможны краткосрочные — на один-два дня — выходы курса доллара на несколько рублей за указанный диапазон. Могут быть также кратковременные скачки на три-пять рублей. В перспективе трех месяцев доллар может стоить 75-90 рублей. Фундаментальные значения курса доллара сейчас явно находятся ниже 80 рублей, поэтому стратегически он будет стремиться именно в эту зону», — подчеркнул экономист в беседе с «Газетой.Ru».

Инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин допустил, что в октябре-ноябре курс доллара может выйти к 90 рублям, а под занавес года — к 92-93 рублям. Эксперт пояснил, что в конце года расходы наращивают все — потребители, компании, бюджеты всех уровней, наблюдения показывают, что это самый уязвимый период для российской валюты.

«Есть риски, что спекулянты могут усилить тенденцию на ослабление рубля. Геополитический фактор остается важным фактором неопределенности для прогноза. Но любые улучшения в отношениях России и США могут привести к новому витку укрепления рубля на ожиданиях притока иностранного капитала. Тогда доллар вернется к уровням 70-80 рублей. Напротив, ухудшения в отношениях России и Запада, новые санкции, могут быстро вернуть доллар к отметке 90 рублей, евро — 106 рублей, юаня — 12,6 рубля», — сказал Васильев.

В начале 2026 года эксперты ожидают разворот в сторону рубля. Васильев прогнозирует, что через полгода доллар будет стоить 80 рублей, евро — 94 рубля, а юань — 11,3 рубля.

Будет ли доллар по 100 рублей

В текущих условиях возврат курса доллара к уровням выше 100 рублей видится большинству экспертов маловероятным сценарием, так как фундаментальные показатели российской экономики остаются стабильными. Однако экономисты подчеркнули, что валютный рынок крайне чувствителен к непредсказуемым геополитическим событиям и изменениям макроэкономических данных.

«Ключевыми рисками для курсовой динамики являются как внешние, так и внутренние факторы. К первым относятся изменения в монетарной политике Федеральной резервной системы США, динамика цен на основные товары российского экспорта, а также сохранение или ужесточение санкционного давления. К внутренним рискам можно отнести изменение баланса спроса и предложения иностранной валюты, а также корректировку бюджетного правила», — сказал Мосягин.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко пояснил, что для ослабления курса рубля до трехзначных отметок за доллар потребуется реализация самых пессимистичных сценариев — например, введение полномасштабных санкций против российских банков или обвал цен на нефть. Устойчивого закрепления курса доллара выше 100 рублей в среднесрочной перспективе Щербаченко пока не ожидает.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев допускает, что усиление санкционного давления и падение цен на нефть в сочетании со слабой сезонностью могли бы привести к трехзначному курсу в декабре.

Покупать ли доллары

В условиях неопределенности разумным подходом для россиян будет хранение части накоплений в разных валютах, включая рубли, доллары и евро, уверены эксперты. Универсальной рекомендации нет, однако для краткосрочных сбережений в рублях экономисты рекомендовали облигации с защитой от инфляции.

«Оптимальным подходом к формированию валютной структуры сбережений в текущих условиях является консервативный, который предполагает хранение большей части средств (примерно 70-80%) в рублевых активах (депозиты, облигации), около 15% в валютах дружественных стран, и примерно 5% либо в евро, либо в долларах США», — рекомендовала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева в беседе с «Газетой.Ru».

Балынин при этом выступает против хранения накоплений в долларах.

«Вкладываться в доллары в сентябре 2025 года по-прежнему будет невыгодно и небезопасно. Надо следовать стратегии нулевой терпимости к доллару в своем финансовом портфеле, иначе можно в финансовом плане проиграть. Россияне, разместившие рубли в доллары США в начале сентября 2024 года и поменявшие их сегодня обратно на рубли, только на колебаниях курсов валют потеряли с каждых 100 тыс. рублей более 11 тыс. рублей. То есть каждые 100 тыс. рублей, размещенные в начале прошлого сентября в доллары, превратились примерно в 89 тыс. рублей к сегодняшнему дню», — отметил Балынин.

По его словам, если бы эту сумму люди положили на банковский вклад на год под 18%, они могли бы заработать 18 тыс. рублей. Согласно расчетам, размещение средств на банковский вклад на один год в сентябре 2024 года оказалось выгоднее размещения в доллары примерно на 29 тыс. рублей (с каждых 100 тыс. рублей), считает экономист.