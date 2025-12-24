Над российскими регионами сбили 132 беспилотника

Минобороны: над регионами РФ за семь часов сбили 132 БПЛА

В период с 13 до 20 часов 24 декабря над российскими регионами были сбиты 132 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Больше всего вражеских БПЛА уничтожили над Белгородской и Брянской областями — 46 и 42 беспилотника соответственно.

«Уничтожены... 15 БПЛА – над территорией Калужской области, 12 БПЛА – над территорией Московского региона, 7 БПЛА – над территорией Курской области, 4 БПЛА – над территорией Липецкой области», — говорится в сообщении.

Еще по два беспилотника были сбиты над Рязанской и Орловской областями, по одному над Тульской областью и Крымом.

До этого сообщалось, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в городе Грайворон в Белгородской области, пострадал мужчины.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

