В Курской области из-за атак ВСУ повреждены десятки памятников и семь храмов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе атак на приграничные районы Курской области повредили десятки памятников и семь храмов. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил губернатор региона Александр Хинштейн, пишет ТАСС.
Глава Курской области рассказал о формировании «Белой книги» объектов культурного наследия. В нее вносится информация о сооружениях, получивших повреждения из-за ударов украинских войск.
«Сейчас в ней 79 памятников и семь храмов», — подчеркнул Хинштейн.
2 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что украинский беспилотник атаковал храм Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори. Он дополнил публикацию фотографией здания, на которой видно упавший в результате удара металлический навес над входом в храм. Внутри также были выявлены повреждения.
В октябре директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко рассказал, что в Донбассе в результате боевых действий были повреждены около 200 православных храмов. По словам специалиста, часть из них оказалась полностью уничтожена.
Ранее дрон ВСУ атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы в Белгородской области.