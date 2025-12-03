Собянин заявил о нехватке специалистов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «ТВ центр» о нехватке трудовых ресурсов во всех секторах экономики Москвы.

По словам главы городской администрации, наиболее остро ощущается дефицит работников со средним специальным образованием.

«Когда спрашивают, давайте определимся, в каком секторе каких не хватает кадров, я вам скажу сразу, во всех секторах кадров не хватает без исключения. Такова демографическая ситуация», — сказал Собянин.

Он уточнил, что в настоящее время дефицит сотрудников в разных отраслях Москвы составляет 500 тысяч человек. По его словам, активное развитие экономики требует дополнительных мер и новых рабочих специальностей.

Собянин также заявил, что число трудовых мигрантов в российской столице последние несколько лет остается на одном и том же уровне.

11 ноября мэр Москвы подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов. В нем говорится, что вносятся изменения в статью закона Москвы об установлении коэффициента, который отражает региональные особенности рынка труда. Так, региональный коэффициент в 2026 году вырастет и составит 2,9323. В результате стоимость ежемесячного патента для иностранных работников увеличится с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей.

Ранее мэр Москвы сравнил внедрение ИИ с появлением компьютеров.