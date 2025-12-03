На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Собянин заявил о нехватке специалистов в Москве

Мэр Москвы Собянин заявил о нехватке полумиллиона специалистов в столице
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «ТВ центр» о нехватке трудовых ресурсов во всех секторах экономики Москвы.

По словам главы городской администрации, наиболее остро ощущается дефицит работников со средним специальным образованием.

«Когда спрашивают, давайте определимся, в каком секторе каких не хватает кадров, я вам скажу сразу, во всех секторах кадров не хватает без исключения. Такова демографическая ситуация», — сказал Собянин.

Он уточнил, что в настоящее время дефицит сотрудников в разных отраслях Москвы составляет 500 тысяч человек. По его словам, активное развитие экономики требует дополнительных мер и новых рабочих специальностей.

Собянин также заявил, что число трудовых мигрантов в российской столице последние несколько лет остается на одном и том же уровне.

11 ноября мэр Москвы подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов. В нем говорится, что вносятся изменения в статью закона Москвы об установлении коэффициента, который отражает региональные особенности рынка труда. Так, региональный коэффициент в 2026 году вырастет и составит 2,9323. В результате стоимость ежемесячного патента для иностранных работников увеличится с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей.

Ранее мэр Москвы сравнил внедрение ИИ с появлением компьютеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами