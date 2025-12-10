На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша обсуждает передачу Украине истребителей с истекшим сроком службы

Польша готова передать Украине МиГ-29 в обмен на технологии по ракетам и БПЛА
IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Польша хочет передать Украине истребители МиГ-29, снимаемые с вооружения, в обмен на украинские технологии создания ракет и дронов. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Польши в соцсети Х.

«Продолжаются переговоры с украинской стороной на тему передачи самолетов МиГ-29», — указывается в документе.

В публикации поясняется, что передача истребителей связана с тем, что они достигли установленного срока службы, и перспективы их дальнейшего модернизирования в польской армии отсутствуют. В Генштабе ВС Польши подчеркнули, что этот шаг является частью политики союзников Украины, направленной на поддержку страны и обеспечения ее безопасности. Ожидается, что списанные МиГ-29 в самой Польше заменят самолетами F-16 и FA-50.

Кроме того, Варшава и Киев ведут переговоры о передаче Украине беспилотников и ракет. Однако каких именно — не уточняется. Также ничего неизвестно о сроках поставок вооружений.

До этого президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Украину в отсутствии благодарности за оказанную военную помощь. По его словам, украинцы продолжают игнорировать национальные интересы Польши. Навроцкий указал на то, что остаются нерешенными исторические проблемы, в частности эксгумация на Волыни, и экономический кризис, захлестнувший страну. По словам президента, эти вопросы добавляют напряженности отношениям двух стран.

Польша оказывает помощь Украине с начала специальной военной операции. За 2022-2024 годы она направила Киеву около $30 млрд.

Ранее в канцелярии Навроцкого призвали Зеленского определиться, хочет ли он дружбы с Польшей.

