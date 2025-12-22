На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о размещении китайских ракет на границе с Монголией

Reuters: Пентагон заявил, что Китай разместил ракеты на границе с Монголией
Global Look Press

В Пентагоне заявили, что Китай развернул более 100 межконтинентальных баллистических ракет вблизи границы с Монголией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект доклада, подготовленного министерством войны США.

Согласно материалу агентства, Пентагон ранее сообщал о существовании этих шахт, но не о числе загруженных ракет. В докладе сообщается, что Китай, вероятно, разместил более 100 твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет «Дунфэн-31» в трех шахтах вблизи границы с Монголией.

В документе не уточняются потенциальные цели недавно размещенных ракет. Источники в США отметили, что содержание доклада может быть изменено до его представления в конгресс.

По оценке авторов, в 2024 году запасы ядерных боеголовок Китая превышают 600 единиц, а к 2030 году Пекин планирует увеличить их количество до более чем 1000.

В ноябре американский президент Дональд Трамп заявил, что хотел бы денуклеаризации, то есть провести встречу трех основных ядерных держав на тему сокращения ядерного оружия — США, России и Китая. В Пекине, не раз подчеркивали, что страна сохраняет свои ядерные запасы на минимальном уровне исключительно для обеспечения защиты нацбезопасности, а сокращать их надо Вашингтону и Москве.

Ранее Трамп заявил, что обсуждал с Путиным вопрос ядерных арсеналов.

