Трамп заявил, что хотел бы денуклеаризации

Трамп заявил, что хотел бы обсудить с РФ и КНР сокращение ядерных арсеналов
true
true
true
close
Laura Rauch/AP

Президент США Дональд Трамп хотел бы провести трехстороннюю встречу с представителями России и Китая для обсуждения сокращения ядерных арсеналов. Об этом он заявил во время беседы с журналистами пресс-пула Белого дома, передает РИА Новости.

«Я бы хотел денуклеаризации, иными словами — провести встречу трех основных [ядерных держав] на тему сокращения ядерного оружия. <…> Мы — это номер один, Россия — номер два, Китай — номер три», — сказал Трамп.

При этом он заявил, что США очень скоро проведут ядерные испытания.

В октябре Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение было принято на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник».

По данным телеканала CNN, высокопоставленные чиновники в сфере энергетики и ядерной безопасности США планируют в ближайшие дни встретиться с представителями Белого дома и Совета национальной безопасности, чтобы отговорить президента от возобновления испытаний ядерного оружия.

Ранее глава МАГАТЭ раскрыл роль сверхдержав в нераспространении ядерного оружия.

