Герасимов сообщил, что ВС России вошли в Красный Лиман

Герасимов: ВС России вошли в Красный Лиман
Сергей Гунеев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России вошли в Красный Лиман. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает РИА Новости.

«Штурмовые подразделения группировки «Запад» вошли в Красный Лиман», — заявил Герасимов.

1 декабря стало известно, что ВС РФ с начала 2025 года взяли под контроль не менее 275 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По данным РИА Новости, с 26 сентября по 30 ноября российские войска освободили не менее 70 населенных пунктов. Наибольшее количество зафиксировано в Донецкой народной республике (ДНР) — 23.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Одессе, где находились иностранные специалисты. Потери украинской стороны оказались значительными: по информации подпольщика, ликвидированы 28 человек, еще до 70 получили ранения.

Ранее военный эксперт рассказал о прорыве российских войск в Северск ДНР.

