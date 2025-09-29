На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военкор рассказал о шотландском бойце в рядах ВС РФ

Военкор Пегов рассказал о шотландце, который воюет в Донбассе
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный корреспондент Семен Пегов рассказал, что на Донбассе в рядах ВС РФ воюет шотландец Джей Фрейзер. Об этом он рассказал Life.ru.

Боец с позывным Кельт служит в расчете пушки Д-20 на Константиновском направлении и входит в состав «Дикой дивизии Донбасса». Раньше уроженец Глазго изучал теософию в Кембриджском университете, спустя какое-то время он переехал в Сербию.

Спустя несколько месяцев проживания на Балканах, он принял православие. Теперь на его правом бицепсе красуется татуировка «Свобода или СМРТ», рядом православный крест. Кельт признался, что видит сходства между ирландской борьбой за самоопределение и «Русской весной». Он уточнил, что на родине его друзья и родственники не поддержали решение идти на фронт.

Недавно в Кировской области оба родителя из многодетной семьи ушли на СВО добровольцами. Супруги из Оричевского района девять детей. Оба супруга с 2023 года служат в зоне специальной военной операции: она — начальником медицинской службы, ее муж — штурмовиком. Когда пара подписала контракты, младшие дети остались под присмотром старшей дочери и ее мужа.

Ранее Кадыров сообщил об отправке новых добровольцев в зону СВО.

