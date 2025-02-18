Россия и Индия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Россия и Индия подписали соглашение, упрощающее порядок взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ Винаем Кумаром для обсуждения и подписания соглашения. Отмечается, что во время переговоров стороны отметили важность подписанного документа для дальнейшего взаимодействия в военной области.

Заместитель министра обороны Индии Санджив Кумар заявил, что в настоящее время Нью-Дели оценивает возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 и ждет его выступления в ходе полета на выставке Aero India 2025.

Генеральный директор госкомпании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев ранее заявил, что компания предлагает поставку новейших истребителей пятого поколения Су-57, а также организацию их производства в Индии и содействие разработке собственных моделей. По его словам, экспортная версия машины вызывает большой интерес у специалистов индустрии и иностранных заказчиков.

Ранее США отозвали свой новейший истребитель с выставки в Индии.