«Возможно, провокация»: Запашный — о смерти командира «Эспаньолы»

Эдгард Запашный заявил, что данные о смерти командира «Эспаньолы» не подтверждены на 100%
РИА Новости

Данные о смерти руководителя отряда «Эспаньола», военкора Станислава Орлова («Испанца») могут быть провокацией. Об этом «Газете.Ru» заявил Эдгард Запашный, до этого сообщивший о гибели «Испанца».

«Я не стал реагировать сразу на информацию, которая появилась во всяких Telegram-каналах, а позвонил бойцам из отряда «Эспаньола». И после того, как первые двое мне также по телефону подтвердили, что он действительно погиб, не зная всех деталей, я и опубликовал этот пост. Буквально через полчаса мне позвонил пресс-секретарь «Эспаньолы» и попросил удалить пост, так как информация не проверенная на 100%, и Станислав находится сейчас без связи. Сказал, что возможно, или скорее всего, это провокация. Поэтому мы, соответственно, приняли решение удалить. Никаких других деталей у меня нет. Очевидно, что бойцы из «Эспаньолы», которые мне сначала подтвердили гибель Станислава, тоже, видимо, попали в какое-то заблуждение», — сказал он.

Накануне «Царьград» со ссылкой на источники сообщил, что военные блогеры Станислав Орлов и Алексей Живов были задержаны сотрудниками правоохранительных органов за торговлю оружием. Издание отмечает, что информация не была подтверждена официальными источниками, а связаться с Орловым и Живовым не получилось.

11 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на Эдгарда Запашного написал, что руководитель отряда «Эспаньола» Орлов погиб. Позднее этот пост был удален в обоих источниках.

В октябре 2025 года добровольческая 88-я разведывательно-диверсионная бригада Вооруженных сил (ВС) России «Эспаньола» заявила о расформировании. Подчеркивалось, что отряд «Эспаньола» создавался и развивался автономным образом, и теперь уходит в «одиночное плавание». В отдельную структуру также был выведен разведцентр «Мелодия». На базе бывшей 88-й бригады будут созданы радиоэлектронный и штурмовой отряды. Основной состав «Эспаньолы» создаст новые подразделения в составе системы обороны и силовых структур РФ.

Большая часть военнослужащих в добровольческой бригаде «Эспаньола» — российские футбольные болельщики. Подразделение принимало участие во взятии под контроль Мариуполя, Угледара, Авдеевки и сыграло важную роль в штурме Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве журналиста Бентли в ДНР.

