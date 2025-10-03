Добровольческая 88-я разведывательно-диверсионная бригада Вооруженных сил (ВС) России «Эспаньола» прекращает свое существование в прежнем виде. Об этом говорится в Telegram-канале подразделения.

«Сегодня мы объявляем полную перезагрузку «Эспаньолы», — сообщается в публикации.

Отмечается, что моротряд «Эспаньола» создавался и развивался автономным образом, и теперь уходит в «одиночное плавание». В отдельную структуру также выведен разведцентр «Мелодия». На базе бывшей 88-й бригады будут созданы радиоэлектронный и штурмовой отряды, уточнили авторы канала. Основной состав «Эспаньолы» создаст новые подразделения в составе системы обороны и силовых структур РФ.

Большая часть военнослужащих в добровольческой бригаде «Эспаньола» — российские футбольные болельщики. Подразделение принимало участие во взятии под контроль Мариуполя, Угледара, Авдеевки и сыграло важную роль в штурме Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР).

Известно, что в «Эспаньоле» служит чемпион России по футболу Андрей Соломатин. Он подписал контракт с Минобороны РФ в июле 2023 года. Футболист признался, что в первый день в зоне проведения специальной военной операции (СВО) попал под обстрел ВСУ, но выжил. Соломатин заявил, что с тех пор его мировоззрение полностью изменилось.

Ранее экс-депутат Госдумы от Пермского края Бурнашов заключил контракт с Минобороны и начал служить в «Эспаньоле».