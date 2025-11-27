На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили об эффективности российского истребителя Су-30СМ2

MWM: российский Су-30СМ2 первым в мире уничтожил ЗРК Patriot
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Российские истребители Су-30СМ2 первыми в мире успешно поразили имеющийся у Вооруженных сил Украины американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

В статье отмечается, что Су-30СМ2 подтвердили свою эффективность в зоне специальной военной операции. Они уничтожили не только сотни воздушных, но и наземных целей, в том числе находящиеся на вооружении украинской армии комплексы противовоздушной обороны дальнего действия Patriot.

MWM подчеркивает, что российская авиация может усилить борьбу с дальнобойной ПВО противника, увеличив парк Су-30СМ2 и применяя истребители пятого поколения Су-57, обладающие стелс-характеристиками и расширенным спектром вооружений.

21 ноября стало известно, что «Ростех» передал Минобороны партию новых истребителей Су-30СМ2.

Ранее сообщалось, что в России сократили период передачи в армию новых вооружений после начала СВО.

