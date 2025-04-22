Telegraph: Украина стала полигоном на фоне подготовки НАТО к конфликту с РФ

Украина превратилась в полигон и лабораторию для подготовки НАТО к конфликту с Россией, пишет газета The Daily Telegraph.

Как пишут авторы публикации, на Украине тестируют будущие технологии ведения боевых действий.

«Страну превратили в военную лабораторию для будущих технологий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне подготовки НАТО к собственной будущей войне с Россией», — говорится в материале.

К примеру, в настоящее время на Украине тестируют «армию роботов». В частности, украинский робот «Змей» позволяет ВСУ заменить личный состав машинами. Ожидается, что в 2025 году Украина планирует развернуть на поле боя до 15 тысяч роботов. Это позволит решить проблему «острой нехватки» солдат на передовой, ведь украинские войска уступают российским в соотношении три к одному.

Отмечается, что Киев пока не ставит задачу заменить пехоту роботами полностью, но встраивает их в процесс проведения военных операций.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что украинские военнослужащие перестали использовать технику, произведенную в странах — членах НАТО, в ходе боев на территории Курской области.

Ранее политолог оценил планы скандинавских стран объединить военные ресурсы из-за РФ.