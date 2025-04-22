Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что Украина стала полигоном и лабораторией НАТО

Telegraph: Украина стала полигоном на фоне подготовки НАТО к конфликту с РФ
close
Thomas Peter/Reuters

Украина превратилась в полигон и лабораторию для подготовки НАТО к конфликту с Россией, пишет газета The Daily Telegraph.

Как пишут авторы публикации, на Украине тестируют будущие технологии ведения боевых действий.

«Страну превратили в военную лабораторию для будущих технологий и учебный полигон для западных систем вооружения на фоне подготовки НАТО к собственной будущей войне с Россией», — говорится в материале.

К примеру, в настоящее время на Украине тестируют «армию роботов». В частности, украинский робот «Змей» позволяет ВСУ заменить личный состав машинами. Ожидается, что в 2025 году Украина планирует развернуть на поле боя до 15 тысяч роботов. Это позволит решить проблему «острой нехватки» солдат на передовой, ведь украинские войска уступают российским в соотношении три к одному.

Отмечается, что Киев пока не ставит задачу заменить пехоту роботами полностью, но встраивает их в процесс проведения военных операций.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что украинские военнослужащие перестали использовать технику, произведенную в странах — членах НАТО, в ходе боев на территории Курской области.

Ранее политолог оценил планы скандинавских стран объединить военные ресурсы из-за РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами