На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пленный сообщил, что иностранные инструкторы пренебрежительно отзывались о бойцах ВСУ

Пленный Верховец заявил, что британские инструкторы называли солдат ВСУ сбродом
true
true
true
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленный украинский военнослужащий Николай Верховец заявил, что британские инструкторы, проводившие обучение бойцов ВСУ на полигоне в Ровненской области, называли их сбродом. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам военнослужащего, ему было известно о случаях мародерства среди украинских силовиков, которые, как он утверждал, забирали из домов ценные вещи. Он добавил, что некоторые могли избежать отправки на фронт, если располагали достаточными средствами, тогда как сам такой возможности не имел.

Верховец рассказал, что на полигонах работали британские инструкторы, обучавшие украинцев тактике, медицине, стрельбе и обращению с гранатами, и при этом они использовали в их адрес пренебрежительные выражения. Он также отметил, что украинским военным, по его мнению, стоило бы сдавать оружие, поскольку, как он утверждал, к пленным относятся хорошо.

Военнослужащий попал в плен к бойцам группировки «Центр» в районе Красноармейска (укр. название Покровск). Он сообщил, что вместе с сослуживцами находился в окопе и блиндаже, когда по ним была брошена граната. После взрыва группа, по его словам, решила сдаться. Пленный добавил, что после пленения их накормили, напоили, а также оказали первую медицинскую помощь при необходимости.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Андрей Неудахин заявил, что подготовка украинских бойцов в Великобритании оказалась мало пригодной для реальных условий боевых действий.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами