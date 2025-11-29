Пленный украинский военнослужащий Николай Верховец заявил, что британские инструкторы, проводившие обучение бойцов ВСУ на полигоне в Ровненской области, называли их сбродом. Об этом сообщило РИА Новости.

По словам военнослужащего, ему было известно о случаях мародерства среди украинских силовиков, которые, как он утверждал, забирали из домов ценные вещи. Он добавил, что некоторые могли избежать отправки на фронт, если располагали достаточными средствами, тогда как сам такой возможности не имел.

Верховец рассказал, что на полигонах работали британские инструкторы, обучавшие украинцев тактике, медицине, стрельбе и обращению с гранатами, и при этом они использовали в их адрес пренебрежительные выражения. Он также отметил, что украинским военным, по его мнению, стоило бы сдавать оружие, поскольку, как он утверждал, к пленным относятся хорошо.

Военнослужащий попал в плен к бойцам группировки «Центр» в районе Красноармейска (укр. название Покровск). Он сообщил, что вместе с сослуживцами находился в окопе и блиндаже, когда по ним была брошена граната. После взрыва группа, по его словам, решила сдаться. Пленный добавил, что после пленения их накормили, напоили, а также оказали первую медицинскую помощь при необходимости.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Андрей Неудахин заявил, что подготовка украинских бойцов в Великобритании оказалась мало пригодной для реальных условий боевых действий.