Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший боец ВСУ рассказал о бегстве иностранных инструкторов с Украины

РИА Новости: иностранные инструкторы ВСУ сбежали с полигона после удара ВС РФ
close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Иностранные инструкторы, которые должны были обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользоваться западным оружием, сбежали с одного из полигонов на территории, подконтрольной властям Украины, после удара российской армии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России.

По его словам, у него был опыт взаимодействия с иностранными инструкторами, после того как ВСУ привезли пулеметы системы Browning, американский гранатомет МК19 и противотанковый переносной комплекс NLAW.

«Было их (иностранных инструкторов — прим. ред.) человек 15, и они должны были нас обучать пользоваться вот этим собственно оружием. Но там прилетел один «подарок» со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, и они испарились», — заявил солдат.

Военнослужащий добавил, что на территории ведутся настоящие боевые действия и «это не шутки». Он подчеркнул, что военным пришлось учиться пользоваться оружием по урокам с YouTube.

До этого сообщалось, что в элитной 155-й бригаде ВСУ «Анна Киевская» возникли проблемы с вооружением из-за сокращения военной помощи со стороны США и Европы. Представители пророссийского подполья «Дозор» заявили, что в танковых дивизиях числятся танки, однако на деле их нет на поле боя.

Ранее военный эксперт рассказал о прорыве обороны ВСУ у Катериновки в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами