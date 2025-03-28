Иностранные инструкторы, которые должны были обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пользоваться западным оружием, сбежали с одного из полигонов на территории, подконтрольной властям Украины, после удара российской армии. Об этом в интервью РИА Новости сообщил бывший украинский военнослужащий, перешедший на сторону России.

По его словам, у него был опыт взаимодействия с иностранными инструкторами, после того как ВСУ привезли пулеметы системы Browning, американский гранатомет МК19 и противотанковый переносной комплекс NLAW.

«Было их (иностранных инструкторов — прим. ред.) человек 15, и они должны были нас обучать пользоваться вот этим собственно оружием. Но там прилетел один «подарок» со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, и они испарились», — заявил солдат.

Военнослужащий добавил, что на территории ведутся настоящие боевые действия и «это не шутки». Он подчеркнул, что военным пришлось учиться пользоваться оружием по урокам с YouTube.

До этого сообщалось, что в элитной 155-й бригаде ВСУ «Анна Киевская» возникли проблемы с вооружением из-за сокращения военной помощи со стороны США и Европы. Представители пророссийского подполья «Дозор» заявили, что в танковых дивизиях числятся танки, однако на деле их нет на поле боя.

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