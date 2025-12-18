На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова заявила, что Купянск остается под российским контролем

Захарова: Купянск был и остается под контролем ВС РФ
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Купянск был и остается под контролем российской армии. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга, пишет ТАСС.

«15 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поспешил объявить на встрече Совета Европейского союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе о якобы успешной военной операции в Купянске ну и, конечно, сказал, что все, что говорит Россия, это якобы ложь, ну и так далее. Нет, это не ложь, то, что говорит Россия, потому что факты мы приводим, а факты вещь упрямая», — сказала она.

16 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров заявил, что все районы Купянска перешли под контроль российских бойцов. Город был взят под контроль 6-й общевойсковой армией.

На следующий день формирования Вооруженных сил Украины попытались подойти к населенному пункту. Однако артиллеристы ВС РФ нарушили украинским солдатам планы. По словам начальника артиллерии 121-го мотострелкового полка с позывным «Брикс», противник уничтожается на дальних подступах.

Ранее стало известно о готовящемся наступлении Украины в Купянске силами наемников.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами