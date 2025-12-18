Российские операторы дронов вывели из Купянска двух мирных жителей

Бойцы группировки войск «Запад» вывели из Купянска двух мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оператор FPV-дрона обнаружил двух мирных жителей – женщину и мужчину, которые двигались по направлению от города», — говорится в сообщении.

Они подали сигнал дрону, попросив о помощи. Мирным жителям скинули рацию для связи, записку с указаниями. Дрон сопроводил женщину и мужчину к точке эвакуации.

16 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров заявил, что все районы Купянска перешли под контроль российских бойцов. Город был взят под контроль 6-й общевойсковой армией.

На следующий день формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались подойти к населенному пункту. Однако артиллеристы ВС РФ нарушили украинским солдатам планы. По словам начальника артиллерии 121-го мотострелкового полка с позывным «Брикс», противник уничтожается на дальних подступах.

Ранее стало известно о готовящемся наступлении Украины в Купянске силами наемников.