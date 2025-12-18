На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ВС РФ вывели из Купянска двух мирных жителей

Российские операторы дронов вывели из Купянска двух мирных жителей
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Бойцы группировки войск «Запад» вывели из Купянска двух мирных жителей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оператор FPV-дрона обнаружил двух мирных жителей – женщину и мужчину, которые двигались по направлению от города», — говорится в сообщении.

Они подали сигнал дрону, попросив о помощи. Мирным жителям скинули рацию для связи, записку с указаниями. Дрон сопроводил женщину и мужчину к точке эвакуации.

16 декабря начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Леонид Шаров заявил, что все районы Купянска перешли под контроль российских бойцов. Город был взят под контроль 6-й общевойсковой армией.

На следующий день формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались подойти к населенному пункту. Однако артиллеристы ВС РФ нарушили украинским солдатам планы. По словам начальника артиллерии 121-го мотострелкового полка с позывным «Брикс», противник уничтожается на дальних подступах.

Ранее стало известно о готовящемся наступлении Украины в Купянске силами наемников.

