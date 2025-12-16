На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали полезные блюда для новогоднего стола

Диетолог Чуракина: фруктовый салат может стать полезным новогодним десертом
Shutterstock

К традиционным новогодним угощениям, таким как оливье или крабовый салат, можно добавить альтернативные полезные блюда, которые помогут заботиться о здоровье даже в праздничную ночь. Об этом kp.ru рассказала врач-эндокринолог, диетолог Елена Чуракина.

«Некоторые традиционные блюда русской кухни полезны для пищеварения благодаря правильному сочетанию продуктов в составе. К ним относятся винегрет и холодец», — рассказала специалист.

Она отметила, что винегрет является низкокалорийным, но при этом сытным блюдом, в котором содержится большое количество клетчатки и витаминов. Холодец из говядины и свинины также богат витаминами А, группы В и легкоусвояемым белком.

В качестве полезного варианта десерта диетолог посоветовала приготовить фруктовый салат с манго, бананом и мандаринами. По ее словам, это блюдо насытит организм минералами. Заправить салат можно натуральным греческим йогуртом, который не создаст тяжесть в желудке.

Врач-диетолог клиники академика Ройтберга Марьяна Джутова до этого предупредила, что новогоднее застолье с большим количеством разнообразных блюд и напитков может стать причиной повышенной нагрузки на пищеварительную систему. Однако благодаря осознанному подходу к составлению праздничного меню удастся сохранить хорошее самочувствие как в Новый год, так и после него.

Ранее россиянам назвали безопасную порцию мандаринов.

