Военблогер рассказал о возмездии ВС России за удары по танкерам в Черном море

Российские «Герани» атаковали базу безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области
Shutterstock

Российские войска минувшей ночью нанесли массированный удар беспилотниками «Герань» по военным объектам ВСУ в Одесской области. Об этом сообщил военный блогер Алексей Воевода в своем Telegram-канале.

По его словам, множество ударов было нанесено по населенному пункту Овидиополь. Военблогер уточнил, что именно там Служба безопасности Украины (СБУ) обустроила место для запуска безэкипажных катеров, которые осуществляют атаки на танкеры в Черном море. В результате массированного удара «Гераней» в Овидиополе возник пожар.

В свою очередь на Украине сообщили о проблемах с перехватом российских БПЛА из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно информации из украинских пабликов, «было крайне затруднительно перехватить [дроны] в связи с тем, что над Одесской областью навис густой туман».

28 ноября два танкера загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Характер ЧП был обозначен как «внешнее воздействие». Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. Его капитан сообщил об атаке беспилотников на судно. Второй танкер Kairos, следовавший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине.

Украинское издание «Страна.ua» раскрыло, что операция была проведена Службой безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами страны.

Ранее в Госдуме назвали провокацией атаку на танкеры в водах Турции.

СВО: последние новости
