Военкор назвал цели массированной ночной атаки ВС РФ по объектам на Украине

Вооруженные силы РФ в рамках массированной ночной атаки нанесли удары по энергетическим объектам в пяти регионах Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Евгений Поддубный.

По его словам, целями стали объекты, действующие в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Взрывы звучали во временно оккупированном Краматорске, Киевской, Черниговской, Сумской, Одесской и Днепропетровской областях», — подчеркнул журналист.

Он уточнил, что ударам также подверглись пункты временного размещения украинских формирований и склады, на которых хранились боеприпасы.

В ночь на 17 декабря мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что в городе произошли несколько взрывов. Как он отметил, в расположенном в северной части населенного пункта Оболонском районе сработали системы противовоздушной обороны.

16 декабря журналисты «Украины.ру» рассказали об уничтожении терминала логистической компании «Новая Почта» в Одессе. Данная организация занимается логистическим обслуживанием ВСУ, подчеркивалось в материале.

Ранее в министерстве обороны РФ заявили о поражении транспортной инфраструктуры Украины.