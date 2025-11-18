«Два гражданина Украины»: в Польше назвали подозреваемых в совершении диверсий на железной дороге

Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте взрыва на железной дороге Варшава-Люблин в Мике, Польша, 17 ноября 2025 года

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что правоохранительные органы страны установили личности подозреваемых в совершении трех диверсий на польской железной дороге. По словам главы правительства, речь идет о двоих «гражданах Украины, сотрудничающих с Россией». Оба после совершения диверсий покинули Польшу, выехав в Белоруссию. Сегодня же министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прямо обвинил в этих происшествиях Москву. Каких-либо доказательств ни он, ни Туск не привели, в России причастность к инцидентам отрицают.

Диверсии на железнодорожных путях в Польше совершили двое «граждан Украины, сотрудничающих с Россией». Об этом, как сообщает Polsatnews, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая в сейме (нижней палате парламента). К депутатам он пришел прямо с внеочередного заседания правительственного комитета по нацбезопасности с участием военачальников и глав спецслужб.

«Установленными лицами являются два гражданина Украины, которые долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами», — заявил Туск.

Раскрывать имена предполагаемых диверсантов премьер отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».

Тем не менее, некоторые подробности их биографии он привел. По словам Туска, первый мужчина был в этом году осужден во Львове за диверсии на территории Украины. Второй — «житель Донбасса». Оба осенью этого года перебрались в Польшу из Белоруссии и после терактов вернулись обратно.

«Это было сразу после того, как было совершено это покушение, и поэтому они еще не были опознаны службами. Польские службы и прокуратура располагают их фотографиями», — отметил глава правительства.

По словам Туска, спецслужбы Польши «уверены, а не предполагают», что инциденты на железной дороге «были преднамеренными, имели исполнителей» и были совершены с целью спровоцировать железнодорожную аварию.

О каких диверсиях идет речь

Премьер рассказал, что ни один из эпизодов, по которым идет расследование, не привел к каким-либо существенным последствиям, пострадавших также нет.

Первый случай «заключался в установке стального хомута на пути, который, вероятно, привел бы к сходу с рельсов поезда». Диверсанты предполагали зафиксировать это событие с помощью камеры мобильного телефона, который был установлен ими неподалеку и подключен к дополнительной батарее для продолжительной работы.

«Эта попытка оказалась, к счастью, совершенно неэффективной», — сказал Дональд Туск.

Второе происшествие было серьезней: на железнодорожных путях взорвался пластид «военного типа С4». Диверсанты осуществляли подрыв с помощью кабеля длиной около 300 метров. Но и в этом случае каких-либо существенных последствий удалось избежать.

«Груз взорвался при проезде грузового поезда Варшава — Пулавы, не приведя к сходу с рельсов, а лишь к незначительному повреждению пола вагона», — сообщил Туск.

По его словам, во время движения «машинист даже не заметил этого события».

Третья диверсия произошла на той же железнодорожной линии недалеко от города Пулавы. В этом месте оказалась повреждена контактная электросеть, которую замкнули с помощью перекинутой через провода цепи. Это привело к остановке пассажирского поезда с 475 пассажирами на борту. Никто не пострадал. Польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте.

Оценивая эти события, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в них Россию — не приведя при этом никаких доказательств.

«Анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию», — высказал мнение Косиняк-Камыш.

При этом он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только после задержания исполнителей.

«Было бы странно, если б не обвинили Россию»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «было бы странно, если бы [польские власти] не обвинили в этом Россию». Он назвал примечательным тот факт, что во многих актах саботажа на объектах критической инфраструктуры фигурируют граждане Украины. Он напомнил о недавнем международном скандале, когда Польша официально отказалась выдавать Германии украинца, обвиняемого в ФРГ в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».

«Тот же самый Туск, покрывая вот того самого гражданина, который был задержан и который обвинялся в причастности к взрывам на «Северных потоках», он говорил, что если это оправдано такими благими целями, то можно и терроризмом заниматься», — сказал Песков.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» заявил, что обвинения России в подрыве железнодорожных путей в Польше не имеют под собой оснований и «Варшава может говорить что угодно».

Схожее мнение в комментарии для NEWS.ru выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, провокации в адрес России нанесут ущерб в первую очередь самой Польше. Подчеркнув, что говорит без злорадства, он напомнил, что во время установки минных полей вокруг Калининградской области в Польше случайно подорвался пограничник.

«Чем больше провокаций они будут использовать, тем больше возможностей самим пострадать. Так что не советую их устраивать», — сказал Колесник.