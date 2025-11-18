«Два гражданина Украины»: в Польше назвали подозреваемых в совершении диверсий на железной дороге

Диверсии на железнодорожных путях в Польше совершили двое «граждан Украины, сотрудничающих с Россией». Об этом, как сообщает Polsatnews, заявил премьер-министр страны Дональд Туск, выступая в сейме (нижней палате парламента). К депутатам он пришел прямо с внеочередного заседания правительственного комитета по нацбезопасности с участием военачальников и глав спецслужб.
«Установленными лицами являются два гражданина Украины, которые долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами», — заявил Туск.
Раскрывать имена предполагаемых диверсантов премьер отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».
Тем не менее, некоторые подробности их биографии он привел. По словам Туска, первый мужчина был в этом году осужден во Львове за диверсии на территории Украины. Второй — «житель Донбасса». Оба осенью этого года перебрались в Польшу из Белоруссии и после терактов вернулись обратно.
«Это было сразу после того, как было совершено это покушение, и поэтому они еще не были опознаны службами. Польские службы и прокуратура располагают их фотографиями», — отметил глава правительства.
По словам Туска, спецслужбы Польши «уверены, а не предполагают», что инциденты на железной дороге «были преднамеренными, имели исполнителей» и были совершены с целью спровоцировать железнодорожную аварию.
О каких диверсиях идет речь
Премьер рассказал, что ни один из эпизодов, по которым идет расследование, не привел к каким-либо существенным последствиям, пострадавших также нет.
Первый случай «заключался в установке стального хомута на пути, который, вероятно, привел бы к сходу с рельсов поезда». Диверсанты предполагали зафиксировать это событие с помощью камеры мобильного телефона, который был установлен ими неподалеку и подключен к дополнительной батарее для продолжительной работы.
«Эта попытка оказалась, к счастью, совершенно неэффективной», — сказал Дональд Туск.
Второе происшествие было серьезней: на железнодорожных путях взорвался пластид «военного типа С4». Диверсанты осуществляли подрыв с помощью кабеля длиной около 300 метров. Но и в этом случае каких-либо существенных последствий удалось избежать.
«Груз взорвался при проезде грузового поезда Варшава — Пулавы, не приведя к сходу с рельсов, а лишь к незначительному повреждению пола вагона», — сообщил Туск.
По его словам, во время движения «машинист даже не заметил этого события».
Третья диверсия произошла на той же железнодорожной линии недалеко от города Пулавы. В этом месте оказалась повреждена контактная электросеть, которую замкнули с помощью перекинутой через провода цепи. Это привело к остановке пассажирского поезда с 475 пассажирами на борту. Никто не пострадал. Польская прокуратура возбудила уголовное дело о теракте.
Оценивая эти события, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил в них Россию — не приведя при этом никаких доказательств.
«Анализируя все происшествия, которые имеют место в Польше, в Европе, можно сказать, что все следы ведут на восток — в Россию», — высказал мнение Косиняк-Камыш.
При этом он отметил, что полная уверенность в том, кто является виновником происшествия, будет только после задержания исполнителей.
«Было бы странно, если б не обвинили Россию»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «было бы странно, если бы [польские власти] не обвинили в этом Россию». Он назвал примечательным тот факт, что во многих актах саботажа на объектах критической инфраструктуры фигурируют граждане Украины. Он напомнил о недавнем международном скандале, когда Польша официально отказалась выдавать Германии украинца, обвиняемого в ФРГ в причастности к подрыву газопроводов «Северный поток».
«Тот же самый Туск, покрывая вот того самого гражданина, который был задержан и который обвинялся в причастности к взрывам на «Северных потоках», он говорил, что если это оправдано такими благими целями, то можно и терроризмом заниматься», — сказал Песков.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости» заявил, что обвинения России в подрыве железнодорожных путей в Польше не имеют под собой оснований и «Варшава может говорить что угодно».
Схожее мнение в комментарии для NEWS.ru выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, провокации в адрес России нанесут ущерб в первую очередь самой Польше. Подчеркнув, что говорит без злорадства, он напомнил, что во время установки минных полей вокруг Калининградской области в Польше случайно подорвался пограничник.
«Чем больше провокаций они будут использовать, тем больше возможностей самим пострадать. Так что не советую их устраивать», — сказал Колесник.