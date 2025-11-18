Песков: примечательно, что в актах саботажа в Европе фигурируют украинцы

Европейцам необходимо задуматься о роли украинцев в ситуации с диверсией на железнодорожной линии в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен. На месте поляков, немцев, французов я бы, наверное, задумался», — заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил европейцам о диверсии на «Северных потоках», в которой также оказались замешаны граждане Украины.

18 ноября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины. По его словам, исполнителей удалось установить благодаря интенсивной работе спецслужб, полиции и прокуратуры.

До этого Туск в соцсети Х назвал случившееся на ж/д линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину, диверсией. Отмечается, что повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября. В этот момент в составе, который экстренно остановили из-за инцидента, находились двое пассажиров и несколько членов бригады, никто не пострадал.

Ранее генштаб Польши после диверсии заявил о подготовке нападения на страну.