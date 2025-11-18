На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях

Песков: примечательно, что в актах саботажа в Европе фигурируют украинцы
true
true
true
close
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Европейцам необходимо задуматься о роли украинцев в ситуации с диверсией на железнодорожной линии в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен. На месте поляков, немцев, французов я бы, наверное, задумался», — заявил Песков.

Представитель Кремля напомнил европейцам о диверсии на «Северных потоках», в которой также оказались замешаны граждане Украины.

18 ноября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины. По его словам, исполнителей удалось установить благодаря интенсивной работе спецслужб, полиции и прокуратуры.

До этого Туск в соцсети Х назвал случившееся на ж/д линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину, диверсией. Отмечается, что повреждение заметил машинист поезда в районе города Жичин утром 16 ноября. В этот момент в составе, который экстренно остановили из-за инцидента, находились двое пассажиров и несколько членов бригады, никто не пострадал.

Ранее генштаб Польши после диверсии заявил о подготовке нападения на страну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами