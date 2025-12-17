На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Развожаев сообщил о воздушной тревоге в Севастополе
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале о воздушной тревоге в городе.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — сказано в сообщении губернатора.

До этого Развожаев сообщал, что над акваторией Черного моря были сбиты три воздушные цели. Губернатор призвал местных жителей соблюдать спокойствие и придерживаться необходимых мер безопасности.

Утром 17 декабря сообщалось, что обломки украинского беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, в результате чего произошло возгорание на площади 100 квадратных метров. В региональном оперштабе сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Кадыров заявил о ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне.

